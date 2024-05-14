Следствие попросило арестовать тезку главного кадровика Минобороны России

Следствие хочет арестовать Кузнецова, такая же фамилия у кадровика Минобороны РФ

Следствие обратилось в 235-й гарнизонный военный суд с ходатайством об аресте Юрия Кузнецова, полного тезки начальника Главного управления кадров Минобороны России. Об этом пишет РИА Новости.

Суд уточнил, что следствие выступило с ходатайством в рамках уголовного дела. «В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кузнецова Юрия Васильевича», — уточнил источник издания.

Судебное заседание было назначено на 18.25 понедельника, 13 мая. В тот день генерал-лейтенант на рабочем месте не появился. Результат рассмотрения материала на сайте суда еще не опубликован.

Ранее агентство ТАСС, а также Telegram-каналы «Рыбарь» и «Военкоры русской весны» утверждали, что Кузнецов был задержан.

Кузнецов занял должность начальника Главного управления кадров Минобороны России в 2023 году. До этого он 13 лет возглавлял 8-е управление Генштаба Вооруженных Сил России, отвечающее за охрану государственной тайны. По информации СМИ, именно к этому периоду службы у следователей могли возникнуть вопросы.

23 апреля на рабочем месте был задержан замминистра обороны России Тимур Иванов. Ему предъявили обвинение по статье 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). По версии следствия, замминистра вступал в преступный сговор с руководителями подрядных и субподрядных организаций, желавших поработать на объектах военного ведомства, и заключал с ними контракты взамен на незаконное личное вознаграждение. Мужчина вину не признал.