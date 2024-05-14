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10:17, 14 мая 2024Силовые структуры

Стала известна причина ареста тезки главного кадровика Минобороны России

«Ъ»: тезку главного кадровика Минобороны арестовали по делу о взятке

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Юрия Кузнецова, полного тезку начальника Главного управления кадров Минобороны России, арестовали по делу о взятке. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.

Кузнецов арестован по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ. По этой статье ему грозит до 15 лет колонии.

Ранее ТАСС, а также Telegram-каналы «Рыбарь» и «Военкоры русской весны» утверждали, что генерал-лейтенант Кузнецов был задержан.

Кузнецов занял должность начальника Главного управления кадров Минобороны России в 2023 году. До этого он 13 лет возглавлял 8-е управление Генштаба Вооруженных сил России, отвечающее за охрану государственной тайны. По информации СМИ, именно к этому периоду службы у следователей могли возникнуть вопросы.

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      Екатерина Кашурникова
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