Стала известна причина ареста тезки главного кадровика Минобороны России

«Ъ»: тезку главного кадровика Минобороны арестовали по делу о взятке

Юрия Кузнецова, полного тезку начальника Главного управления кадров Минобороны России, арестовали по делу о взятке. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.

Кузнецов арестован по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ. По этой статье ему грозит до 15 лет колонии.

Ранее ТАСС, а также Telegram-каналы «Рыбарь» и «Военкоры русской весны» утверждали, что генерал-лейтенант Кузнецов был задержан.

Кузнецов занял должность начальника Главного управления кадров Минобороны России в 2023 году. До этого он 13 лет возглавлял 8-е управление Генштаба Вооруженных сил России, отвечающее за охрану государственной тайны. По информации СМИ, именно к этому периоду службы у следователей могли возникнуть вопросы.