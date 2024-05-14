Стало известно о ликвидации командира президентской роты ВСУ

Военкор Татаринов: ВС России ликвидировали командира президентской роты ВСУ

Российские военные ликвидировали командира роты оперативного назначения при президенте Украины Василия Полагнюка. Об этом сообщил военкор Руслан Татаринов в Telegram-канале «Шепот Фронта».

Отмечается, что командир президентской роты Вооруженных сил Украины получил несовместимые с жизнью ранения 7 мая в Серебрянском лесу, расположенном неподалеку от Кременной.

Ранее стало известно о ликвидации командира минометной батареи батальона «Азов» (внесен в список террористических организаций и запрещен в России) Андрея Плитуса. Известно, что в марте 2022 года украинский военный сдался в плен на металлургическом заводе «Азовсталь» в Мариуполе, после чего подписал документы о том, что не будет участвовать в дальнейших боевых действиях против России.