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11:34, 14 мая 2024Бывший СССР

Стало известно о взятии ВС России западной и северной частей Волчанска

Ганчев: западная и северная части Волчанска перешли под контроль ВС России

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Западная и северная части Волчанска в Харьковской области Украины перешли под контроль Вооруженных сил (ВС) России. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев, передает РИА Новости.

«Пока еще украинские вооруженные формирования оказывают сопротивление и в самом городе, и на подступах к нему с востока.… Но при этом западная часть, северная часть Волчанска уже контролируются российскими войсками», — рассказал он.

Во вторник, 14 мая, депутат Госдумы Виктор Водолацкий сообщил, что руководство Вооруженных сил Украины (ВСУ) покинуло Купянск в Харьковской области, оставив в городе подразделения прикрытия. Он отметил, что город также покинули местные власти, а оставшиеся подразделения ВСУ ждут подхода российских сил.

Ранее военный эксперт из Луганской народной республики полковник Виталий Киселев заявил, что ВС России планируют создать окно для выхода украинских войск из Харькова. Он отметил, что российские военные развернут вокруг города три плацдарма с большим окном в сторону Песочина и Лубновки.

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      Александр Курбатов
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