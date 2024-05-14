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11:04, 14 мая 2024Бывший СССР

Стало известно об уходе руководства ВСУ из Купянска

Водолацкий: руководство ВСУ покинуло Купянск, оставив подразделения прикрытия

Фото: Thomas Peter / Reuters

Руководство Вооруженных сил Украины (ВСУ) покинуло Купянск в Харьковской области, оставив в нем подразделения прикрытия. Об этом сообщил координатор по межпарламентским связям с парламентом Луганской народной республики (ЛНР), депутат Госдумы Виктор Водолацкий, передает ТАСС.

«По сводкам мы видим, [что] почти каждый день 2-3 населенных пункта [в Харьковской области] освобождаются», — сказал он и добавил, что в городе нет украинских военных. По его словам, «руководство ВСУ давно оттуда сбежало».

Кроме того, Купянск покинула местная власть, а оставшиеся подразделения прикрытия ждут подхода российских сил, добавил Водолацкий. По его мнению, в населенном пункте сложится тяжелая боевая обстановка. Кроме того, он назвал самым важным для российских войск харьковское направление.

Ранее в Главном управлении разведки (ГУР) Украины заявили, что в Харьковской области ситуация на фронте приближается к критической. Как отмечалось, наступление ВС России направлено на истощение и без того слабых военных резервов страны.

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      Кристина Есикова
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