Водолацкий: руководство ВСУ покинуло Купянск, оставив подразделения прикрытия

Руководство Вооруженных сил Украины (ВСУ) покинуло Купянск в Харьковской области, оставив в нем подразделения прикрытия. Об этом сообщил координатор по межпарламентским связям с парламентом Луганской народной республики (ЛНР), депутат Госдумы Виктор Водолацкий, передает ТАСС.

«По сводкам мы видим, [что] почти каждый день 2-3 населенных пункта [в Харьковской области] освобождаются», — сказал он и добавил, что в городе нет украинских военных. По его словам, «руководство ВСУ давно оттуда сбежало».

Кроме того, Купянск покинула местная власть, а оставшиеся подразделения прикрытия ждут подхода российских сил, добавил Водолацкий. По его мнению, в населенном пункте сложится тяжелая боевая обстановка. Кроме того, он назвал самым важным для российских войск харьковское направление.

Ранее в Главном управлении разведки (ГУР) Украины заявили, что в Харьковской области ситуация на фронте приближается к критической. Как отмечалось, наступление ВС России направлено на истощение и без того слабых военных резервов страны.