Украинские уклонисты поделились опытом побега через границу

«Страна.ua»: украинские уклонисты рассказали о своем опыте побега через границу

Украинские уклонисты рассказали, как пересекли румынскую границу через горы. Их слова передает издание «Страна.ua».

По словам беглецов, большинство уклонистов ловят, потому что в лесу они идут по тропам, а попав в буферную зону, думают, что пограничников в ней уже нет. При этом лесные дороги и буферная зона охраняются сильнее всего. Также многих уклонистов ловят ночью, потому как они засыпают на открытой местности — там их очень легко увидеть с помощью квадрокоптеров и приборов ночного видения, которыми оснащены пограничники.

Чтобы попасть на территорию Румынии, беглецам потребовалось идти пешком шесть суток через густые заросли в лесу, выкапывая перед сном себе ямы под упавшими деревьями, чтобы остаться незамеченными.

Ранее бывший советник главы МВД Украины Виктор Андрусив назвал уклонистов цыганами. Он заявил, что уехавшие за границу граждане будут всю жизнь жить в «каких-то контейнерах».