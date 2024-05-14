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21:03, 14 мая 2024Забота о себе

Увлечение мужчин уколами ботокса в мошонку объяснили

Фото: Andrey_Popov / Shutterstock / Fotodom

Пластический хирург, косметолог Андрей Касьянов объяснил, почему во многих странах мужчины начали делать инъекции ботокса в мошонку. Его слова приводит Life.ru.

По словам Касьянова, инъекции ботокса — одна из самых популярных косметологических процедур. На протяжении десятилетий ботулотоксин используют для борьбы с мелкими морщинами, мигренью, а также повышенной потливостью.

В то же время в некоторых странах стали популярны уколы ботокса в мошонку. Процедуре даже дали отдельное название — scrotox (англ. scrotum — «мошонка»). По словам Касьянова, с помощью этой процедуры мужчины пытаются бороться со складками и морщинами в интимной зоне, а также стараются добиться того, чтобы мошонка выглядела больше. Однако врач не уточнил, действительно ли процедура оказывает такой эффект.

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      Алиса Дмитриева
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