Увлечение мужчин уколами ботокса в мошонку объяснили

Пластический хирург, косметолог Андрей Касьянов объяснил, почему во многих странах мужчины начали делать инъекции ботокса в мошонку. Его слова приводит Life.ru.

По словам Касьянова, инъекции ботокса — одна из самых популярных косметологических процедур. На протяжении десятилетий ботулотоксин используют для борьбы с мелкими морщинами, мигренью, а также повышенной потливостью.

В то же время в некоторых странах стали популярны уколы ботокса в мошонку. Процедуре даже дали отдельное название — scrotox (англ. scrotum — «мошонка»). По словам Касьянова, с помощью этой процедуры мужчины пытаются бороться со складками и морщинами в интимной зоне, а также стараются добиться того, чтобы мошонка выглядела больше. Однако врач не уточнил, действительно ли процедура оказывает такой эффект.

Ранее уролог Загид Асаханов посоветовал мужчинам есть свеклу для улучшения потенции. По его словам, овощ богат полезными нитратами, которые способствуют улучшению кровообращения.