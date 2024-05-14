В администрации Байдена заявили о невозможности полной победы Израиля над ХАМАС

Кэмпбелл: Белый дом не верит в возможность полной победы Израиля над ХАМАС

Белый дом не верит в возможность «полной победы» Израиля над палестинским радикальным движением ХАМАС. Такое заявление сделал первый заместитель государственного секретаря США Курт Кэмпбелл, сообщает Politico.

«Иногда, когда мы внимательно слушаем израильских лидеров, они говорят в основном об идее какой-то решительной победы на поле боя, полной победы. Мы не верим, что это вероятно или возможно», — сказал он во время выступления на молодежном саммите НАТО в Майами.

По его словам, многие страны хотят видеть «политическое решение, при котором права палестинцев будут уважаться», однако сейчас это «сложно, как никогда ранее».

30 апреля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что он в любом случае проведет операцию в городе Рафах, потому что без контроля этого населенного пункта начатые военные действия против ХАМАС не достигнут своей цели. «Мы войдем в Рафах и уничтожим там батальоны ХАМАС, с соглашением или без него, чтобы добиться абсолютной победы», — подчеркнул политик.