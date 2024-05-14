В Белом доме объяснили запрет на импорт российского урана в США

Салливан объяснил запрет на импорт урана устранением зависимости США от РФ

Запрет на импорт урана позволит США устранить свою зависимость от России в сфере мирной ядерной энергетики. Об этом заявил помощник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан, передает ТАСС.

Он рассказал, что подписанный президентом США Джо Байденом закон укрепит энергетическую и экономическую безопасность страны.

В апреле сенат США одобрил законопроект, запрещающий импорт урана из России. При этом американское законодательство включает положение, позволяющее делать исключения до 2027 года, если они отвечают национальным интересам США.