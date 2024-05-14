В Германии рассказали о применении российского оружия в Волчанске

Tagesschau: ВСУ не в силах держать оборону Волчанска из-за российских авиабомб

В репортаже немецкого канала Tagesschau рассказали о применении авиабомб ВС России в боях близ Волчанска, добавив, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не в силах удержать населенный пункт.

«Особенно в Волчанске идут тяжелые бои. Русские солдаты, армия сбрасывают управляемые авиабомбы, что делает оборону Волчанска трудной задачей для ВСУ», — отметили в репортаже.

Помимо этого, журналисты подчеркнули, что украинская армия находится в трудном положении во всей Харьковской области, ВСУ предпринимают попытки, чтобы остановить прорыв российской армии, однако она продолжает продвигаться вперед.

Ранее областного совета Волчанска Александр Скорик заявил, что ВС России начали окружать город. О закреплении в городе стало известно 13 мая по сообщению Telegram-канала «Иди и смотри»