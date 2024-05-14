В Индии оценили энергетическое сотрудничество с Россией

Глава МИД Джайшанкар: энергосотрудничество с Россией подпитывает экономику Индии

Широкое энергетическое сотрудничество с Россией подпитывает растущую экономику Индии. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел (МИД) азиатской страны Субраманьям Джайшанкар, его слова приводит ТАСС.

Министр напомнил о попытках третьих стран заставить Индию отказаться от закупок российской нефти. Однако власти азиатской страны настояли на своем и продолжили закупать сырье из РФ, что создало дополнительную предпосылку для роста индийской экономики. На этом фоне торговые отношения с Россией приобрели еще большую важность для Нью-Дели, пояснил он.

Джайшанкар также отметил кратный рост товарооборота двух стран. Если раньше показатель составлял 10-15 миллиардов долларов в год, то после ввода западных санкций против России он приблизился к отметке в 60 миллиардов. При этом Индия закупает у России не только нефть, но и высококачественный уголь, разные металлы, удобрения, резюмировал он.

Ранее газета The Indian Express со ссылкой на данные аналитического агентства Kpler сообщила о рекордном росте закупок российской нефти Индией. По итогам апреля 2024 года среднесуточные объемы импорта выросли почти на 20 процентов в сравнении с тем же периодом 2023-го и достигли уровня в 1,96 миллиона баррелей. Этот показатель стал максимальным с июля прошлого года.