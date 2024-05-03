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10:36, 3 мая 2024Экономика

Индия рекордно увеличила закупку российской нефти

Indian Express: Индия в апреле увеличила импорт нефти из РФ почти на 20 %

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

В апреле 2024 года Индия увеличила закупку российской нефти почти на 20 процентов по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом со ссылкой на данные аналитического агентства Kpler пишет местная газета The Indian Express.

Нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) республики импортировали в апреле в общей сложности 1,96 миллиона баррелей нефти из РФ в сутки (плюс 19 процентов к объему закупок в марте). Этот показатель стал рекордным с июля 2023 года, сообщило издание.

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На долю России в апреле пришлось 40,3 процента от общего объема импортируемой сырой нефти в Индию. Как пишет газета, рост поставок в частности объясняется снижением мощностей российских НПЗ, вызванных остановками и ремонтами из-за атак беспилотников — в результате производители РФ вынуждены были отправлять на экспорт больше сырой нефти со скидкой.

Эксперты также отмечают, что Индия нарастила импорт нефти из РФ несмотря на усиление санкционного давления США. По словам источников, этот фактор оказал лишь незначительное влияние на поставки. «Похоже, что даже прямые санкции не являются проблемой, особенно по мере того, как российские и индийские службы морских перевозок начали выстраивать взаимодействие», — заявил руководитель аналитического отдела Kpler Виктор Катона.

Ранее источники среди трейдеров и руководство индийских НПЗ сообщали, что на фоне антироссийских санкций в нефтяной отрасли поставками сырья в последнее время все чаще занимаются никому не известные новые компании, возникающие из ниоткуда. Однако более подробные проверки показывают, что за ними стоят те же лица, что и раньше, но под другими именами.

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