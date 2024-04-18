Поставки российской нефти перешли к неизвестным компаниям

Bloomberg: продажей российской нефти занимаются возникающие из ниоткуда компании

Усиление санкционного давления на Россию в нефтяной отрасли привело к тому, что поставками сырья в последнее время занимаются никому не известные новые компании, возникающие из ниоткуда. Об этом со ссылкой на источники среди трейдеров и руководство индийских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) пишет Bloomberg.

На рынке появляются продавцы, название которых незнакомо самым опытным участникам рынка, но способные организовать поставки. Более подробные проверки показывают, что за ними стоят те же лица, что и раньше, но под другими именами.

В январе и феврале поставками в Индию российской нефти занимались структуры Blackford, Black Pearl и Vertex. По мнению собеседников издания, проработают они еще несколько месяцев и вряд ли проживут хотя бы год.

Легкость регистрации новых предприятий в Гонконге и ОАЭ позволяет постоянно создавать посредников, которые еще не попадают под санкции, и поддерживать объемы торговли. Ведущий аналитик Kpler Виктор Катона объяснил, что небольшие торговые компании просто заменить, поэтому контроль за ними представляет головную боль для США. Речь идет о наказании за сделки, которые проводятся по цене выше 60 долларов за баррель.

Впрочем, Вашингтон тоже имеет успехи в этом противостоянии. В последние месяцы некоторым партиям нефти, идущим в Индию, пришлось в итоге уйти в Китай, а другие суда столкнулись с необходимостью перегрузки партий в море.

Ранее сообщалось, что США сменили тактику по отсечению России от международных расчетов, которые нужны в том числе для получения денег за проданные энергоресурсы. Американские правоохранители отслеживают корреспондентские счета российских банков за рубежом и персонально объясняют руководству финансовых организаций, чем им грозит сотрудничество с подсанкционными лицами.

В конце марта Reuters сообщил о том, что банки Китая, ОАЭ и Турции задерживают проведение оплаты на «недели или месяцы» или отказывают в транзакциях за поставки нефти из России из-за угрозы санкций.