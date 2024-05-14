В ОПЕК заявили о росте вывоза российской нефти

ОПЕК: рост экспорта нефти из России и Центральной Азии составил 3 % в марте

По итогам марта 2024 года среднесуточные объемы вывоза нефти из России и стран Центральной Азии выросли на 3 процента в сравнении с февральским показателем и достигли уровня в 6,6 миллиона баррелей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ежемесячный отчет Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК).

В годовом выражении показатель увеличился на 1 процент, или на 50 тысяч баррелей в сутки. Обеспечить прирост во многом помогли поставки через Черное (плюс 20 процентов) и Балтийское (плюс 9 процентов) море. В то же время среднесуточные объемы поставок сырья по трубопроводным системам, напротив, снизились по итогам первого месяца весны.

В свою очередь, среднесуточные объемы поставок нефтепродуктов из России и стран Центральной Азии в марте упали на более чем на 8 процентов в сравнении с февралем и снизились до 2,6 миллиона баррелей. В месячном выражении показатель сократился на 220 тысяч баррелей в сутки, резюмировали в ОПЕК.

Ранее в организации сообщили о падении среднесуточных объемов добычи нефти в России на 154 тысячи баррелей. По итогам апреля показатель опустился до уровня в 9,292 миллиона баррелей. Для сравнения, в марте в стране добывали 9,446 миллиона баррелей в день. Эксперты объяснили подобную динамику обязательствами РФ по снижению добычи сырья в рамках соглашения ОПЕК+.