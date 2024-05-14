В России чиновники подарили ветерану на День Победы просроченный сыр

В Самаре ветерану Великой Отечественной войны на 9 Мая подарили просроченный сыр

В Самаре ветерану Великой Отечественной войны на 9 Мая подарили просроченный сыр. Об этом сообщает Daily Storm в Telegram.

О подарке с истекшем сроком годности внучка ветерана рассказала изданию 63.ru. На опубликованной фотографии видно, что продукт годен до 25 апреля.

После случившегося чиновники извинились перед фронтовиком. В мэрии сообщили, что поставкой подарков по Дню Победы занималась одна из коммерческих организаций, и пообещали лично приехать к нему. Мужчина, который значится учредителей фирмы — поставщика продуктов, в беседе с журналистами заявил, что не имеет к организации никакого отношения.

Похожий случай произошел в Воронежской области, где ветеранам также подарили просроченные продуктовые наборы к 9 Мая. Внучка одного из них рассказала, что подаренное ее деду-фронтовику мясо оказалось протухшим, а рыба имела коричневый оттенок.

