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15:24, 11 мая 2024Россия

В российском городе ветеранам подарили просроченные продукты

В Нововоронеже ветеранам к 9 Мая подарили просроченный набор продуктов

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В Нововоронеже ветеранам к 9 Мая подарили просроченный набор продуктов. Внимание на ситуацию в российском городе со ссылкой на родственников ветеранов обратили «Вести Воронеж».

Подарочный набор ко Дню Победы состоял из двух палок колбасы, двух паштетов, сыра и рыбы. По словам внучки ветерана Константина Буравлева Анны Стрельниковой, на вкус мясо оказалось протухшим, а рыба имела коричневый оттенок. «Селедка ржавая, колбаса вареная и ливерная самые дешевые, сыр растительного происхождения — это праздничный или хотя бы необходимый набор продуктов? Бабушке было очень стыдно рассказывать о таком "подарке"», — посетовала она.

Дочь труженицы тыла и ветерана труда Веры Шайкиной Татьяна отметила, что в наборе, которые принесли ее матери, ее смутили «сомнительный запах» продуктов и отсутствие этикеток со сроком их годности. В совете ветеранов, приславшем подарок, женщине предложили выбрать другой подарок. Родственница ветерана сообщила, что ее «не отпускали» до тех пор, пока она не отдала представителям организации испорченные продукты. В мэрии Нововоронежа недовольным качеством набора рассказали, что продукты закупал предприниматель, однако имя его не назвали.

9 мая стало известно, что 98-летний ветеран Великой Отечественной войны Федор Бондаренко из Томска не получил воды во время парада Победы.

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      Полина Кислицына
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