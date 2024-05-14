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10:56, 14 мая 2024Россия

В России карьерный самосвал сорвался с 70-метровой высоты

В Башкирии карьерный самосвал сорвался с 70-метровой высоты и попал на видео

Кадр: Telegram-канал Ural Mash

В Башкирии карьерный самосвал БелАЗ сорвался с 70-метровой высоты и попал на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал Mash Batash.

На кадрах видно, как большегруз сворачивает с дороги и срывается в пропасть. Перевернувшись несколько раз, машина остается лежать на склоне, оставив за собой длинный след пыли.

За рулем находился 37-летний мужчина, спасти его не удалось. У россиянина осталась жена и трое детей.

Ранее в Новгородской области грузовик вылетел с моста в реку на участке федеральной трассы М-10. В момент ДТП в фуре находился только водитель — врачи также не смогли ему помочь.

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      Алан Босиков
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