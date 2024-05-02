Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:33, 2 мая 2024Россия

На российской федеральной трассе фура вылетела с моста в реку

На трассе М-10 в Новгородской области грузовик вылетел с моста в реку

Фото: Ярослав Чингаев / Коммерсантъ

На федеральной трассе М-10 в Новгородской области грузовик вылетел с моста в реку. Об этом сообщило управление ГИБДД по российскому региону в Telegram-канале.

По информации Госавтоинспекции, авария произошла в Крестецком районе области. Там грузовик, который следовал из Москвы в Санкт-Петербург, вылетел в реку Ярынья, рядом с которой проводились работы по ремонту дороги.

Причину аварии пока не установили. В момент ДТП в фуре находился только водитель — врачи не смогли его спасти. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее на 77-м километре трассы «Уссури» ехавший в сторону Хабаровска грузовик столкнулся на мосту с легковым автомобилем, после чего вылетел за ограждения и упал в реку. В сети также появились кадры момента аварии.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно об ударах ВСУ дронами по железнодорожной инфраструктуре России

      ФСБ сообщила о приговоре украинскому агенту за шпионаж в Запорожской области

      Доходы Euroclear от замороженных активов России оценили

      В WhatsApp появится новая функция

      Россиянам перечислили запрещенные действия на даче

      В российском регионе пенсионерка нашла на балконе изрезанного мужчину в простыне

      Эффективность популярного у россиян метода лечения простуд оценили

      Похожий на мину предмет нашли у жилого дома в Москве

      13-летнего россиянина забрали с футбола в больницу с разорванной селезенкой

      Собчак показала фото топлес в кровати

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше