На российской федеральной трассе фура вылетела с моста в реку

На трассе М-10 в Новгородской области грузовик вылетел с моста в реку

На федеральной трассе М-10 в Новгородской области грузовик вылетел с моста в реку. Об этом сообщило управление ГИБДД по российскому региону в Telegram-канале.

По информации Госавтоинспекции, авария произошла в Крестецком районе области. Там грузовик, который следовал из Москвы в Санкт-Петербург, вылетел в реку Ярынья, рядом с которой проводились работы по ремонту дороги.

Причину аварии пока не установили. В момент ДТП в фуре находился только водитель — врачи не смогли его спасти. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее на 77-м километре трассы «Уссури» ехавший в сторону Хабаровска грузовик столкнулся на мосту с легковым автомобилем, после чего вылетел за ограждения и упал в реку. В сети также появились кадры момента аварии.