В российском регионе полуторагодовалую девочку нашли захлебнувшейся в канаве

В Ленобласти полуторагодовалую девочку нашли захлебнувшейся в дачной канаве

В Кингисеппском районе Ленинградской области полуторагодовалую девочку нашли захлебнувшейся в дачной канаве. Об этом стало известно «Фонтанке».

По информации издания, женщина накануне рассказала по телефону о трагедии в деревне Гакково. Прибывший на место участковый обнаружил в дренажной канаве ребенка из Санкт-Петербурга. Девочку оставили бабушке и прабабушке, однако россиянки отвлеклись и не успели предотвратить беду.

По факту происшествия в российском регионе было возбуждено уголовное дело. Другие детали инцидента предстоит установить сотрудникам правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что женщина нашла своего ребенка в выгребной яме в хуторе Ширяевский Киквидзенского района Волгоградской области. По информации следователей, двухлетний мальчик играл во дворе частного дома и случайно провалился.