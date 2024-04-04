Мать нашла своего двухлетнего ребенка в выгребной яме в российском регионе

В Волгоградской области женщина нашла своего ребенка в выгребной яме

Женщина нашла своего ребенка в выгребной яме в хуторе Ширяевский Киквидзенского района Волгоградской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета (СК).

По информации следователей, двухлетний мальчик играл во дворе частного дома и случайно провалился в яму. Когда мать нашла ребенка, то сразу же повезла его в больницу, но врачи констатировали, что спасти мальчика не удалось.

«Назначен ряд судебных экспертиз. В рамках расследования также будет дана оценка условиям проживания и воспитания ребенка», — сообщила журналистам старший помощник руководителя регионального управления СК по взаимодействию со СМИ Дарья Буянова.

В свою очередь, портал V1.RU сообщает, что семья, в которой жил мальчик, характеризуется положительно.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области двухлетний ребенок выпил чистящее средство. Его госпитализировали с ожогом внутренних органов, но спасти не смогли.