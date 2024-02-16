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13:32, 16 февраля 2024Россия

В России ребенок остался без присмотра родителей и попал в больницу

В Ростовской области ребенок выпил чистящее средство и попал в больницу

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Двухлетний ребенок выпил чистящее средство в Песчанокопском районе Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка Следственного комитета России.

Оставшийся без присмотра родителей и родственников мальчик выпил чистящее средство. Его госпитализировали с ожогом внутренних органов.

Врачи не смогли спасти ребенка. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Вся медицинская документация изъята, назначена экспертиза.

Ранее в Подмосковье семилетняя девочка отравилась средством для уничтожения тараканов. Первоклассница глотнула из емкости, после чего почувствовала себя плохо. Ее госпитализировали.

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      Алан Босиков
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