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22:49, 14 мая 2024Мир

В Совбезе ООН по запросу России пройдет заседание по поставкам вооружений Киеву

В Совбезе ООН 20 мая пройдет заседание по поставкам вооружений Киеву

Фото: Kay Nietfeld / dpa / Global Look Press

Заседание Совбеза ООН по теме западных поставок вооружений Украине состоится в понедельник, 20 мая. Об этом проинформировал первый заместитель постоянного представителя РФ при организации Дмитрий Полянский в Telegram-канале.

«Отвечаем западникам 20 мая — в 10:00 по Нью-Йорку (17:00 по Москве) начнется заседание по поставкам на Украину западного оружия», — отметил он.

Заседание пройдет по запросу российской стороны. Кроме того, на вторник, 14 мая, запланировано проведение запрошенного западными странами заседания СБ по украинской тематике.

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      Марина Совина
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