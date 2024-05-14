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20:54, 14 мая 2024Мир

В США связали наступление России на Украине с задержкой американской помощи

Полковник США Лейтон: помощь Украине не остановила наступление РФ из-за задержки

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Помощь Вашингтона, выделенная Украине, не смогла остановить наступление Вооруженных сил (ВС) России, так как была оказана с задержкой. Об этом сообщил полковник ВВС США в отставке Седрик Лейтон в интервью телеканалу CNN.

«Главная проблема в том, что помощь США не поступила к сроку, необходимому для остановки такого наступления российских войск. Очевидно, что они продвигаются по оси наступления, но они также отбивают атаки в других частях страны и фронта», — заявил Лейтон.

По словам полковника, в настоящий момент украинским войскам необходимы реактивные системы залпового огня HIMARS, так как для успешного наступления ВС России воспользовались ослабленностью противовоздушной обороны Украины.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина находится на критическом этапе конфликта, так как Россия успешно наступает на нескольких участках фронта.

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      Елизавета Мытарева
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