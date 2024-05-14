В СВР рассказали о контактах со спецслужбами из недружественных стран

Нарышкин: СВР сохраняет контакты со спецслужбами из недружественных стран

Служба внешней разведки (СВР) России не прерывает контакты со спецслужбами из недружественных стран для решения особо острых вопросов. Об этом сообщил кандидат на пост директора СВР Сергей Нарышкин, его слова приводит РИА Новости.

Нарышкин рассказал, что Россия поддерживает партнерские отношения более чем с сотней разведывательных и специальных служб из дружественных и недружественных стран. По его словам, контакты с недружественными странами сохраняются, но в меньшем объеме, чем прежде.

Кандидат на пост директора СВР России также подчеркнул, что такие контакты необходимо сохранять даже в сложной мировой ситуации — прежде всего для решения особо острых вопросов.

Ранее в СВР оценили возможность крупномасштабного военного конфликта в мире.