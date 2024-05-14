Великобритания исключила попытки заставить Украину подписать мирное соглашение

Глава МО Британии Шаппс: никогда не заставим Украину подписать мирное соглашение

Великобритания никогда не откажется от поддержки и не заставит ее подписать мирное соглашение. Такой сценарий исключил глава британского Минобороны Грант Шаппс, сообщает Politico.

«Нет никакого смысла в том, чтобы Великобритания пыталась убедить Украину, силой или каким-либо иным образом, согласиться на отказ от части своей территории. Это решение полностью за Украиной», — сказал он.

Отмечается, что его заявление касалось информации о том, что глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон затронул идею соглашения между Россией и Украиной во время встречи с кандидатом на пост президента США и экс-главой государства Дональдом Трампом.

Ранее глава британского оборонного ведомства заявил, что Лондон разрешил Киеву наносить удары по Крыму, поскольку считает полуостров частью Украины. Шаппс добавил, что поддерживает использование британского оружия на Украине «только в полном соответствии с международным гуманитарным правом».