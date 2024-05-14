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11:35, 14 мая 2024Ценности

Вера Брежнева в обнажающем грудь платье снялась для журнала

Кадр: @ververa

Бывшая участница поп-группы «ВИА Гра» украинская певица Вера Брежнева в откровенном наряде снялась для журнала L'Officiel Baltic. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

42-летняя знаменитость показала бэкстейдж прошедших съемок. На размещенных кадрах она позировала в черном макси-платье с разрезами на юбке и полупрозрачным верхом. При этом певица отказалась от бюстгальтера, и сквозь ткань одежды просвечивала ее обнаженная грудь.

В то же время исполнительница уложила волосы в низкий пучок и примерила золотисто-черные серьги, массивный браслет и солнцезащитные очки.

Ранее в мае другая бывшая солистка группы «ВИА Гра» — Анна Седокова — показала откровенное декольте на видео с бутылкой самогона.

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      Карина Черных
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