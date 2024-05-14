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12:29, 14 мая 2024Интернет и СМИ

Сообщение о горе выброшенного хлеба в российском городе оказалось фейком

Кадр: Алексей Самохин / YouTube

В сети распространились сообщения о том, что некий пенсионер обнаружил в российском городе выброшенный хлеб, от которого якобы избавился хлебозавод. Однако эта информация оказалась фейком.

О том, что российский завод по выпечке хлеба якобы избавился от продукции и выбросил ее в поле, заявили некоторые сообщества во «ВКонтакте». В частности, такие публикации появились в пабликах городов Азнакаево в Татарстане и Коркино Челябинской области.

«Пенсионер, гуляющий с собакой, сфотографировал, как завод по выпечке хлеба избавляется от нереализованной продукции! Сразу после публикации этой фотографии в сети начали появляться возмущенные комментарии! Многие пользователи считают, что производитель мог бы распределить хлеб среди нуждающихся людей», — говорится в публикациях.

К постам также прикреплена фотография, на которой изображена гора булок хлеба, лежащая в поле. Однако каких-либо доказательств того, что кадр действительно сделан в Азнакаево или Коркино, приведено не было.

Аналогичный пост также был выложен в группе города Ржева Тверской области в «Одноклассниках». В отличие от вышеуказанных постов, в этой публикации утверждалось, что снимок якобы был сделан в городе Кашин.

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Снимок с выброшенным хлебом, добавленный к постам, в действительности был сделан в Рязани в 2015 году. Тогда кадры вызвали большой резонанс, полиция начала проверку.

Выяснилось, что хлеб выбросил водитель, который должен был доставить продукцию в другой город. «Шофер рассказал, что с 13 на 14 февраля направлялся в райцентр Касимов, "Газель" по дороге сломалась. Поняв, что ремонт предстоит долгий и до пункта назначения машина не доедет, вернулся в Рязань. Хлеб решил выбросить в поле», — писала «Российская газета».

Уточнялось, что хлеб затем обнаружил проезжавший велосипедист. Изготовитель продукции при этом заявил, что крайне возмущен поступком водителя.

Кроме того, старые фотографии нередко используются в интернете для создания недостоверных публикаций. Например, ранее в сети выдали шуточный кадр с продающимся в кредит хлебом, сделанный художником в рамках проекта об инфляции, за реальное фото из мариупольского магазина.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»

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      Олег Давыдов
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