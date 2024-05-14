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19:43, 14 мая 2024Забота о себе

Врач оценил эффективность популярного народного средства для борьбы с похмельем

Терапевт Каннингем: оливковое масло помогает избежать похмелья

Фото: j.chizhe / Shutterstock / Fotodom

В теории оливковое масло помогает избежать похмелья, но на практике этот способ работает не всегда, считает британский терапевт Лоуренс Каннингем. Эффективность народного средства он оценил в беседе с Daily Mirror.

По словам Каннингема, некоторые считают, что если перед употреблением алкоголя выпить ложку оливкового масла, утром не будет болеть голова. Врач уверен, что в основе этого метода лежит факт, что оливковое масло содержит жир, который выстилает стенки желудка и замедляет всасывание алкоголя в кровь. «Хотя эта концепция звучит правдоподобно, по моему опыту, ей не хватает крепкой научной базы, чтобы считаться проверенным методом предотвратить похмелье», — отметил специалист.

Каннингем уточнил, что метаболические процессы в организме зависят от множества факторов, а не только от содержания желудка. Поэтому оливковое масло для борьбы с похмельем может не сработать, предупредил терапевт.

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Хотя метод сомнительный, врач не видит ничего плохого в употреблении оливкового масла, так как продукт полезен для здоровья. Чтобы предотвратить похмелье, он также посоветовал запивать алкоголь водой, плотно поесть и контролировать количество выпитого спиртного.

Ранее врач-нарколог Дарья Ермолаева рассказала, что в зависимости от индивидуальных факторов протрезветь человек может в срок от нескольких часов до нескольких дней. При этом в период вытрезвления происходит обезвоживание, изменение кислотно-щелочного баланса крови, а также наблюдается дефицит витаминов и микроэлементов.

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      Екатерина Улитина
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