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13:11, 14 мая 2024Силовые структуры

Замглавы департамента мэрии Новосибирска задержали за взятку

Mash: в Новосибирске задержали замглавы департамента мэрии Богомазову за взятку

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Новосибирске задержали заместителя начальника департамента дорожного благоустройства мэрии Олесю Богомазову. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

По данным канала, чиновница за 230 тысяч рублей помогла подрядчику получить 50 миллионов рублей по двум контрактам на содержание светофоров. При этом компания не выполняла работу, за которую ей платили. По статье о получении взятки женщине грозит до 12 лет колонии.

Отмечается, что в середине апреля Богомазова по собственному желанию ушла с должности временно исполняющей обязанности руководителя департамента и стала заместителем.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске в полицейский отдел доставили бывшего главу транспортного департамента мэрии Новосибирска Романа Дронова. Его допрашивали в рамках расследования дела о хищения 50 миллионов рублей из бюджета города.

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      Екатерина Кашурникова
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