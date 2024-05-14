Золотов назвал число переданных Росгвардии танков

Золотов: Росгвардия получила 36 танков и артиллерию

Глава Росгвардии рассказал о количестве боеприпасов и обмундирования в зоне СВО

Начало событий в новости Глава Росгвардии рассказал о количестве боеприпасов и обмундирования в зоне СВО

Росгвардия получила 36 танков, а также артиллерию. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы ведомства Виктор Золотов, передает ТАСС.

По его словам, Росгвардии передано необходимое тяжелое вооружение, танки, артиллерия и минометы. Он также указал на отсутствие нехватки боеприпасов и обмундирования в зоне специальной военной операции (СВО).

Золотов похвалил своего заместителя, работавшего в Министерстве обороны России, благодаря которому у Росгвардии не было вопросов по вооружению, боеприпасам, обмундированию и питанию. «Все эти вопросы он решил», — сказал Золотов.