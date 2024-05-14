Глава Росгвардии рассказал о количестве боеприпасов и обмундирования в зоне СВО

И.о. директора Росгвардии заявил об отсутствии нехватки боеприпасов в зоне СВО

Исполняющий обязанности директора Росгвардии Виктор Золотов заявил об отсутсвии нехватки боеприпасов и обмундирования в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом он рассказал на пленарном заседании Совета Федерации, пишет ТАСС.

Золотов похвалил своего заместителя, который работал в Министерстве обороны России за то, что целый год находится на СВО. Исполняющий обязанности директора Росгвардии отметил, что во время работы его заместителя, вопросов по вооружению, боеприпасам, обмундированию и питанию не возникало. Все эти вопросы он решил, — сказал Золотов.

Ранее сообщалось, что на пленарном заседании Совет Федерации проводит консультации по представленным президентом России Владимиром Путиным кандидатурам на должности глав нескольких федеральных силовых ведомств. Туда прибыли директор ФСО Дмитрий Кочнев, глава СВР Сергей Нарышкин, руководитель Росгвардии Виктор Золотов и министр внутренних дел Владимир Колокольцев.