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14:25, 14 мая 2024Ценности

Звезда «Мстителей» нарушил важный запрет на Met Gala

Актер Крис Хемсворт признался, что сделал много селфи на Met Gala

Фото: Photo Image Press / Globallookpress.com

Австрайлиский актер Крис Хемсворт нарушил важный запрет на ежегодном бале Met Gala. Об этом пишет портал E! News.

Известно, что в 2017 году члены совета директоров Метрополитен-музея, где проводится мероприятие, оказались возмущены тем, что знаменитости делают селфи в туалете. В связи с этим главный редактор Vogue Анна Винтур запретила гостям бала проносить с собой мобильные телефоны.

Однако звезда «Мстителей» рассказал, что он смог сделать несколько фотографий. «Куча селфи. Селфи повсюду. В моем телефоне много селфи», — признался артист.

В мае прошлого года сообщалось, что рэперша Doja Cat (настоящее имя Амала Ратна Зандиле Дламини) также нарушила один из самых важных запретов на Met Gala. Тогда исполнительницу засняли курящей электронную сигарету на красной дорожке.

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      Мария Винар
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