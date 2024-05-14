Звезда шоу на ТНТ раскрыл отношение к покинувшим Россию комикам

Звезда стендапа Амарян заявил, что не считает смелыми покинувших Россию комиков

Известный стендап-комик, звезда шоу Stand Up на ТНТ Гурам Амарян заявил, что не согласен с мнением покинувших Россию комиков, которые считают себя более смелыми, чем их соотечественники. Отношение к эмигрировавшим коллегам он раскрыл в беседе с блогером Амираном Сардаровым, видео доступно на YouTube.

«А в чем смелость: уехать и оттуда говорить что хочешь? (...) В том, что он просто решился покинуть страну? Не знаю, наверное, для кого-то это смелость, для меня не в этом смелость», — сказал Амарян.

Вместе с тем юморист заявил, что спокойно относится к уехавшим коллегам и не осуждает их. В частности, он отметил, что по-прежнему уважает и любит комика Руслана Белого (внесен Минюстом в реестр иноагентов), с которым он работал на ТНТ и который впоследствии эмигрировал из страны.

Ранее об эмигрировавших россиянах высказался блогер и дизайнер Артемий Лебедев. Он счел, что соотечественникам, покинувшим страну, пока не удалось создать какие-либо успешные продукты.