39-летняя Ольга Серябкина опубликовала видео в мини-юбке

39-летняя певица Ольга Серябкина показала фигуру в мини-юбке и корсете

Бывшая солистка поп-группы «Серебро» Ольга Серябкина показала фигуру в откровенном платье. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

39-летняя певица опубликовала видео, на которых предстала в красном корсете без бретелей и облегающей черной мини-юбке. При этом она распустила волосы, накрасила губы красной помадой и надела остроносые туфли на шпильках в тон. Также на одном из кадров звезда добавила к образу ожерелье с массивными прозрачными камнями.

Кроме того, в рамках фотосессии исполнительница примерила розовое мини-платье с рукавами в форме объемного банта и короткое блестящее платье с пайетками и глубоким декольте.

Ранее в мае бывшая участница поп-группы «ВИА Гра» украинская певица Вера Брежнева в откровенном наряде снялась для журнала L'Officiel Baltic.