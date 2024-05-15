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19:15, 15 мая 2024Ценности

39-летняя Ольга Серябкина опубликовала видео в мини-юбке

39-летняя певица Ольга Серябкина показала фигуру в мини-юбке и корсете

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Бывшая солистка поп-группы «Серебро» Ольга Серябкина показала фигуру в откровенном платье. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

39-летняя певица опубликовала видео, на которых предстала в красном корсете без бретелей и облегающей черной мини-юбке. При этом она распустила волосы, накрасила губы красной помадой и надела остроносые туфли на шпильках в тон. Также на одном из кадров звезда добавила к образу ожерелье с массивными прозрачными камнями.

Кроме того, в рамках фотосессии исполнительница примерила розовое мини-платье с рукавами в форме объемного банта и короткое блестящее платье с пайетками и глубоким декольте.

Ранее в мае бывшая участница поп-группы «ВИА Гра» украинская певица Вера Брежнева в откровенном наряде снялась для журнала L'Officiel Baltic.

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      Карина Черных
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