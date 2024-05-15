49-летний россиянин решил подразнить дворовую собаку и едва не лишился члена

В Подмосковье мужчина решил подразнить дворовую собаку и едва не лишился члена

В Подмосковье 49-летний мужчина решил подразнить дворовую собаку и едва не лишился члена. Об этом сообщило издание Baza в Telegram.

Россиянин с необычной травмой поступил в больницу 13 мая. Мужчина поведал медикам, что до этого много пил со своими товарищами в Королеве. В разгар застолья он заметил дворовую собаку. Он начал дразнить животное — собака не выдержала и откусила мучителю часть пениса.

К месту происшествия вызвали скорую помощь. Пострадавшему предложили госпитализацию, однако он категорически отказался. Позже он отправился в платную клинику. Там врачи поставили ему диагноз «травматическая ампутация головки члена». Жителю Подмосковья удалось пришить практически откушенный собакой половой орган. Но пока неизвестно, сохранятся ли репродуктивные функции мужчины.

Ранее сообщалось, что в Московской области подросток-зацепер получил удар током, у него сгорел половой орган.