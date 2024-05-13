В Подмосковье у подростка сгорел половой орган

В Подмосковье подросток-зацепер получил удар током, у него сгорел половой орган

В Московской области у подростка-зацепера сгорел половой орган, сообщает Baza в Telegram-канале.

По данным канала, пострадавший забрался на крышу поезда на станции «Электроугли». Он попытался раскачать токоприемник и получил удар током, который прошел через пах. Очевидцы перенесли упавшего с крыши подростка на перрон. «Ты зацепер?» — спрашивает один из них на опубликованном видео и получает утвердительный ответ.

Пострадавшего доставили в реанимацию. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

Ранее житель Улан-Удэ выжил после удара током в 27 тысяч вольт. Он тоже забрался на подвижной состав. Затем мужчина дотронулся до контактной сети.