Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:34, 13 мая 2024Россия

В Подмосковье у подростка сгорел половой орган

В Подмосковье подросток-зацепер получил удар током, у него сгорел половой орган

Кадр: Telegram-канал Baza

В Московской области у подростка-зацепера сгорел половой орган, сообщает Baza в Telegram-канале.

По данным канала, пострадавший забрался на крышу поезда на станции «Электроугли». Он попытался раскачать токоприемник и получил удар током, который прошел через пах. Очевидцы перенесли упавшего с крыши подростка на перрон. «Ты зацепер?» — спрашивает один из них на опубликованном видео и получает утвердительный ответ.

Пострадавшего доставили в реанимацию. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

Ранее житель Улан-Удэ выжил после удара током в 27 тысяч вольт. Он тоже забрался на подвижной состав. Затем мужчина дотронулся до контактной сети.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ обвинила экс-сотрудника «Яндекса» в госизмене. Он переводил деньги ВСУ и скрывался от частичной мобилизации

      Российские танкисты получили модернизированные Т-72Б3М

      В Госдуме назвали задачу нового правительства России

      Названы последствия потери Харькова для Украины

      Бой между россиянином и украинцем на турнире UFC отменили

      Макаревич пообещал сыграть бешеный концерт на Украине

      Прекращено уголовное преследование бывшего вице-премьера России

      На Западе назвали катастрофой для ВСУ наступление ВС России под Харьковом

      Стало известно о падении авиабомбы весом в полтонны в российском регионе

      В России частный дом оказался разрушен в результате взрыва

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше