Анна Нетребко объявила о возвращении на сцену в Европе
Оперная певица Анна Нетребко объявила о возвращении на сцену в Европе. Информацией артистка поделилась в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).
Нетребко сообщила подписчикам, что снова начнет выступать в Берлинской государственной опере. «Уже в сентябре я вернусь в новую постановку оперы "Набукко". А также в мае исполню "Трубадура"! Две прекрасные вердиевские оперы», — написала певица.
Нетребко не выступала в Берлинской опере с 2022 года, когда театр прекратил с ней сотрудничество. С артисткой также прекратили сотрудничество другие европейские культурные учреждения.
Ранее выступление Нетребко не состоялось в Швейцарии. Мероприятие должно было пройти в Люцерне 1 июня, однако на фоне временной и географической близости концерта к мирной конференции по Украине власти попросили его отменить.