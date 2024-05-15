Анна Нетребко объявила о возвращении на сцену в Европе

Певица Анна Нетребко объявила о возвращении на сцену Берлинской оперы

Оперная певица Анна Нетребко объявила о возвращении на сцену в Европе. Информацией артистка поделилась в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Нетребко сообщила подписчикам, что снова начнет выступать в Берлинской государственной опере. «Уже в сентябре я вернусь в новую постановку оперы "Набукко". А также в мае исполню "Трубадура"! Две прекрасные вердиевские оперы», — написала певица.

Нетребко не выступала в Берлинской опере с 2022 года, когда театр прекратил с ней сотрудничество. С артисткой также прекратили сотрудничество другие европейские культурные учреждения.

Ранее выступление Нетребко не состоялось в Швейцарии. Мероприятие должно было пройти в Люцерне 1 июня, однако на фоне временной и географической близости концерта к мирной конференции по Украине власти попросили его отменить.