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18:19, 1 мая 2024Культура

В Швейцарии отменили выступление Нетребко

В Швейцарии отменили выступление Нетребко на фоне конференции по Украине

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Выступление российской оперной певицы Анны Нетребко отменили в Швейцарии. Об этом сообщает РИА Новости.

Мероприятие должно было пройти в Люцерне 1 июня, однако на фоне временной и географической близости концерта к мирной конференции по Украине власти попросили его отменить. В заявлении Центра культуры и конгрессов Люцерна отмечается, что общественность противоречиво воспринимает артистку, поэтому есть риск нарушения порядка в городе.

Мирная конференция по Украине состоится 15-16 июня недалеко от Люцерна. Россия на ней присутствовать не будет.

Ранее концерт Анны Нетребко отменили в Тайване. Также не состоится ее выступление в Праге, запланированное на октябрь.

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      Мария Борисова
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