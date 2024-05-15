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13:03, 15 мая 2024Экономика

Дачникам назвали способ борьбы с борщевиком

Биолог Воробьев: бороться с борщевиком помогут жидкие гербициды

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Навсегда избавится от борщевика на дачном участке помогут регулярное выпалывание и жидкие гербициды, рассказал NEWS.ru агроном и биолог Михаил Воробьев.

Регулярная выкопка окажется более эффективной, если у дачного участка растут единичные экземпляры. «Аккуратно срезаете борщевик косой, чтобы не касалось никакого участка тела. Свежий срез смазываете неразведенным гербицидом, размазываете буквально несколько капель, и борщевик погибает», — заявил Воробьев.

Агроном добавил, что борщевик обычно разрастается на заброшенных участках. Ядовитое растение никогда не появится на газоне или на картофельном поле.

Ранее депутат Госдумы, глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин напомнил дачникам о правилах размещения деревьев на участках.

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      Мария Черкасова
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