Экс-спикер Томской гордумы решил вернуть деньги за авиабилеты и попал под статью

На экс-спикера гордумы Томска завели дело о мошенничестве за подделку медсправок

Бывший председатель Томской городской думы подделал медицинские справки, чтобы вернуть 70 тысяч рублей, потраченные на авиабилеты. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, все произошло в конце 2023 года. Экс-спикер гордумы приобрел авиабилеты за 70 тысяч рублей, а затем передумал лететь и вместе с сообщниками решил подделать медсправки, чтобы вернуть потраченные деньги. В отношении него возбудили уголовное дело о мошенничестве.

Ранее трое врачей из подмосковной клиники подделали приглашения на лечение во время пандемии и нелегально ввезли в Россию десять человек. Теперь им грозит до семи лет лишения свободы.