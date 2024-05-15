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12:22, 15 мая 2024Силовые структуры

Экс-спикер Томской гордумы решил вернуть деньги за авиабилеты и попал под статью

На экс-спикера гордумы Томска завели дело о мошенничестве за подделку медсправок

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

Бывший председатель Томской городской думы подделал медицинские справки, чтобы вернуть 70 тысяч рублей, потраченные на авиабилеты. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, все произошло в конце 2023 года. Экс-спикер гордумы приобрел авиабилеты за 70 тысяч рублей, а затем передумал лететь и вместе с сообщниками решил подделать медсправки, чтобы вернуть потраченные деньги. В отношении него возбудили уголовное дело о мошенничестве.

Ранее трое врачей из подмосковной клиники подделали приглашения на лечение во время пандемии и нелегально ввезли в Россию десять человек. Теперь им грозит до семи лет лишения свободы.

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      Олеся Мицкевич
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