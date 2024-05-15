Эрдоган созвал экстренное заседание после предупреждения о госперевороте. Что ждет Турцию?

Эрдоган провел экстренное совещание из-за угрозы повторения путча 2016 года

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган созвал экстренное заседание с главами разведки и Минюста после предупреждения своего соратника, лидера партии турецких националистов (МНР) Девлета Бахчели о вероятности попытки государственного переворота.

Как заявил Бахчели, речь может идти о заговоре против власти и обойтись лишь отстранением нескольких полицейских нельзя. Выступая в парламенте, он предупредил о возможности повторения попытки госпереворота 2016 года.

У вероятных заговорщиков прошли обыски

В стране большой ажиотаж вызвало увольнение ряда сотрудников полиции в Управлении безопасности Анкары. Они обвиняются в связях с преступной организацией «Айхан Бора Каплан». В их домах провели обыски, в ходе которых были изъяты цифровые материалы, в том числе аудиозаписи голоса секретного свидетеля по делу против организации.

Существует заговор, который нельзя остановить отстранением от должности нескольких начальников полиции. Целью является в конечном итоге Турция Девлет Бахчели соратник Эрдогана

Обыски у турецких силовиков проходят в связи с подозрением в нарушении сразу нескольких статей Уголовного кодекса Турции. Полицейских подозревают в сговоре с преступниками и оказании им помощи, в организации мятежа против правительства Турецкой Республики, а также в разглашении служебной тайны и попытке воздействия на свидетеля.

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По данным издания Türkiye, Эрдоган провел в своей резиденции экстренное ночное заседание с министром юстиции Йылмазом Тунджем и главой Национальной разведывательной организации Ибрагимом Калыном. Ожидается, что в среду, 15 мая, турецкий лидер выступит по этой теме на расширенном заседании правящей партии в парламенте.

В Турции уже пытались сместить Эрдогана с помощью вооруженного мятежа

Попыткой госпереворота, о которой напомнил Эрдогану Бахчели, был вооруженный мятеж летом 2016 года. 15 июля оппозиционно настроенные военные захватили авиабазу Акынджи вместе с истребителями-бомбардировщиками F-16. Кроме того, мятежники взяли в заложники начальника турецкого Генштаба Хулуши Акара. Они объявили, что планируют «восстановить конституционный порядок, права человека и свободы».

Заговорщикам не удалось захватить Эрдогана, который в то время был в отпуске, но президент все же вернулся в Стамбул, откуда обратился к нации по телевидению. На улицах двух крупнейших турецких городов — Анкары и Стамбула — появились вооруженные люди, которым противостояли сторонники президента. Захваченные самолеты F-16 с базы в Акынджи трижды обстреляли здание турецкого парламента. Заговорщики капитулировали на следующий день, 16 июля.

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В результате попытки госпереворота не выжили 248 человек, не считая самих путчистов, еще более 2,7 тысячи получили ранения. После этих событий в республике прошли массовые чистки в органах власти, спецслужбах, судах, армии, образовательных учреждениях, были арестованы около 50 тысяч человек, более 140 тысяч человек лишились работы. 337 человек были осуждены на пожизненный срок за попытку свергнуть Эрдогана.

Турецкие власти обвинили в произошедшем исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, который действовал через возглавляемую им оппозиционную организацию FETO. Проповедник настаивал на непричастности к попытке госпереворота. Помимо Гюлена и его организации, власти Турции также возложили ответственность за попытку госпереворота на США.