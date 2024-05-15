Эрдоган провел экстренное заседание после предупреждения о перевороте

Türkiye: Эрдоган провел экстренное заседание из-за предупреждения о перевороте

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел экстренное заседание с главами разведки и минюста после предупреждения своего соратника, лидера партии турецких националистов (МНР) Девлета Бахчели о вероятности попытки государственного переворота. Об этом пишет газета Türkiye.

В стране большой ажиотаж вызвало увольнение ряда сотрудников полиции в Управлении безопасности Анкары. Они обвиняются в связях с преступной организацией «Айхан Бора Каплан». В их домах провели обыски.

Как заявил Бахчели, речь может идти о заговоре против власти и обойтись лишь отстранением нескольких полицейских нельзя. Выступая в парламенте, он предупредил о возможности повторения попытки госпереворота 2016 года.