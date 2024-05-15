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13:42, 15 мая 2024Культура

Фильм «Сто лет тому вперед» поставил рекорд российского проката

Фильм «Сто лет тому вперед» собрал более миллиарда рублей в прокате

Кадр: фильм «Сто лет тому вперед»

Фильм «Сто лет тому вперед» по повести фантаста Кира Булычева поставил рекорд российского проката. Об этом сообщает издание «Бюллетень кинопрокатчика».

Фильм Александра Андрющенко заработал в прокате более миллиарда рублей, став наиболее кассовой отечественной фантастической картиной. «Сто лет тому вперед» опередил такие популярные проекты, как «Вторжение» и «Притяжение». Они собрали в прокате 1 миллиард и 962 миллиона рублей соответственно.

Прирост сборов картины Андрющенко на уикенде составил 66,6 процента, отметил источник.

«Сто лет тому вперед» — российский фантастический фильм по мотивам одноименной повести Кира Булычева. Главных героев Алису Селезневу и Колю Герасимова сыграли Дарья Верещагина и Марк Эйдельштейн, а космических пиратов — Александр Петров и Юрий Борисов. Фильм вышел в прокат 18 апреля 2024 года.

Ранее «Сто лет тому вперед» возглавил кинопрокат в России и СНГ в третий раз подряд.

ЖЗЛ
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      Мария Рюрикова
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