Фильм «Сто лет тому вперед» поставил рекорд российского проката
Фильм «Сто лет тому вперед» по повести фантаста Кира Булычева поставил рекорд российского проката. Об этом сообщает издание «Бюллетень кинопрокатчика».
Фильм Александра Андрющенко заработал в прокате более миллиарда рублей, став наиболее кассовой отечественной фантастической картиной. «Сто лет тому вперед» опередил такие популярные проекты, как «Вторжение» и «Притяжение». Они собрали в прокате 1 миллиард и 962 миллиона рублей соответственно.
Прирост сборов картины Андрющенко на уикенде составил 66,6 процента, отметил источник.
«Сто лет тому вперед» — российский фантастический фильм по мотивам одноименной повести Кира Булычева. Главных героев Алису Селезневу и Колю Герасимова сыграли Дарья Верещагина и Марк Эйдельштейн, а космических пиратов — Александр Петров и Юрий Борисов. Фильм вышел в прокат 18 апреля 2024 года.
Ранее «Сто лет тому вперед» возглавил кинопрокат в России и СНГ в третий раз подряд.