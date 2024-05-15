Глухонемая россиянка ударила врача ножом за неудачное лечение восемь лет назад

В Крыму глухонемая женщина напала на врача с ножом из-за неудачного лечения

В Крыму глухонемая пациентка ударила ножом врача, которые не смог вылечить ей грыжу восемь лет назад. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Волне.

Все произошло в Симферополе. Женщина пришла на прием к неврологу, у которого наблюдалась в 2016 году, и пожаловалась на неудачное лечение. Врач предложила пациентке изложить жалобы на бумаге, после чего та стала искать ручку. В какой-то момент женщина вытащила из своей сумки нож, с которым и напала на невролога. Врач получила резаную рану руки — ей пришлось наложить швы.

Во время разговора с полицейскими пациентка пояснила, что хотела ударить невролога ножом в шею, так как назначенное ей восемь лет назад лечение не помогло.

Ранее 37-летний житель Тольятти поссорился с пожилым отцом на бытовой почве и несколько раз ударил его ножом по голове и туловищу. Пенсионер не выжил.