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14:45, 15 мая 2024Силовые структуры

Глухонемая россиянка ударила врача ножом за неудачное лечение восемь лет назад

В Крыму глухонемая женщина напала на врача с ножом из-за неудачного лечения

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Крыму глухонемая пациентка ударила ножом врача, которые не смог вылечить ей грыжу восемь лет назад. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Волне.

Все произошло в Симферополе. Женщина пришла на прием к неврологу, у которого наблюдалась в 2016 году, и пожаловалась на неудачное лечение. Врач предложила пациентке изложить жалобы на бумаге, после чего та стала искать ручку. В какой-то момент женщина вытащила из своей сумки нож, с которым и напала на невролога. Врач получила резаную рану руки — ей пришлось наложить швы.

Во время разговора с полицейскими пациентка пояснила, что хотела ударить невролога ножом в шею, так как назначенное ей восемь лет назад лечение не помогло.

Ранее 37-летний житель Тольятти поссорился с пожилым отцом на бытовой почве и несколько раз ударил его ножом по голове и туловищу. Пенсионер не выжил.

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      Олеся Мицкевич
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