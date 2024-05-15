Россиянин расправился с 65-летним отцом и попал под суд

В Тольятти будут судить мужчину, зарезавшего отца во время ссоры

В Тольятти суд рассмотрит дело ранее судимого 37-летнего местного жителя, расправившегося с 65-летним отцом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России (СКР) по Самарской области.

По данным ведомства, 20 января пьяный сын поссорился с пожилым отцом на бытовой почве. Он схватил нож и несколько раз ударил отца по голове и туловищу. Пенсионер не выжил.

Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Сейчас оно передано в суд.

Ранее стало известно, что суд в Калининградской области вынес приговор в отношении 47-летнего местного жителя, который ударил ножом односельчанина во время ссоры и поджег его дом.