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12:49, 15 мая 2024Силовые структуры

Россиянин расправился с 65-летним отцом и попал под суд

В Тольятти будут судить мужчину, зарезавшего отца во время ссоры

Фото: Uliem Kalen / Unsplash

В Тольятти суд рассмотрит дело ранее судимого 37-летнего местного жителя, расправившегося с 65-летним отцом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России (СКР) по Самарской области.

По данным ведомства, 20 января пьяный сын поссорился с пожилым отцом на бытовой почве. Он схватил нож и несколько раз ударил отца по голове и туловищу. Пенсионер не выжил.

Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Сейчас оно передано в суд.

Ранее стало известно, что суд в Калининградской области вынес приговор в отношении 47-летнего местного жителя, который ударил ножом односельчанина во время ссоры и поджег его дом.

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      Екатерина Кашурникова
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