Гособвинение запросило срок для перенесшего сердечный приступ ученого

Гособвинение запросило 17 лет обвиняемому в госизмене ученому Маслову

Гособвинение запросило 17 лет колонии строгого режима для 77-летнего ученого Анатолия Маслова, обвиняемого в госизмене. Об этом ТАСС рассказала его адвокат Ольга Динзе.

Мужчину также хотят оштрафовать на 500 тысяч рублей. Динзе отметила, что обвинение учло возраст и состояния здоровья ученого. Обвиняемый свою вину не признает.

7 февраля стало известно, что Маслов перенес сердечный приступ в СИЗО.

Маслова арестовали летом 2022 года в Новосибирске, а затем этапировали в московский изолятор «Лефортово». Он занимал должность главного научного сотрудника Института теоретической и прикладной механики (ИТПМ) Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН). Уголовное дело засекречено, но сообщалось, что обвинения в госизмене могут быть связаны с передачей данных о гиперзвуке, составляющих государственную тайну.

Маслов является ведущим специалистом в области динамики вязкого газа, а основное направление его научной деятельности — аэрогазодинамика. Он награжден первой премией имени академика Петрова, первой премией и золотой медалью имени Жуковского. Под руководством ученого защищено 8 докторских и 11 кандидатских диссертаций.