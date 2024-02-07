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11:34, 7 февраля 2024Силовые структуры

Обвиняемый в госизмене российский ученый перенес сердечный приступ в СИЗО

Обвиняемый в госизмене ученый Маслов перенес сердечный приступ в СИЗО

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

77-летний ученый Анатолий Маслов, обвиняемый в госизмене, перенес сердечный приступ в СИЗО. Об этом ТАСС сообщила его адвокат Ольга Динзе.

По ее словам, приступ произошел на фоне стресса, но Маслов не получает надлежащую медицинскую помощь. У него ухудшилось состояние здоровья, сердечный приступ может повториться, отметила юрист.

Маслов по прежнему не признает свою вину, сказала Динзе.

Его арестовали летом 2022 года в Новосибирске, а затем этапировали в московский изолятор «Лефортово». Маслов занимал должность главного научного сотрудника Института теоретической и прикладной механики (ИТПМ) Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН). Уголовное дело засекречено, но сообщалось, что обвинения в госизмене могут быть связаны с передачей данных о гиперзвуке, составляющих государственную тайну. Маслов является ведущим специалистом в области динамики вязкого газа, а основное направление его научной деятельности — аэрогазодинамика.

Маслов награжден первой премией имени академика Петрова, первой премией и золотой медалью имени Жуковского. Под руководством ученого защищено 8 докторских и 11 кандидатских диссертаций.

Коллектив ИТПМ СО РАН выступил с открытым письмом, в котором заявил, что за 2023 год спецслужбы обвинили троих выдающихся ученых в госизмене.

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      Любовь Ширижик
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