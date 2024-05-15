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11:52, 15 мая 2024Культура

Группа «Пропаганда» сообщила о травле после концерта в зоне СВО

Группа «Пропаганда» сообщила об угрозах украинцев после концерта в зоне СВО

Кадр: «Страница Пропаганда» во «ВКонтакте»

Группа «Пропаганда» сообщила о травле со стороны украинских аккаунтов после концерта в зоне специальной военной операции (СВО). Об инциденте рассказал Telegram-канал Mash.

Музыкальный коллектив устроил концерт для 114-й мотострелковой бригады в зоне боевых действий перед 9 мая. Участницы группы также записали на видео поздравление ко Дню Победы и выложили ролик на официальную страницу «Пропаганды». После этого исполнительницы начали получать угрозы расправы.

Большинство участвовавших в атаке аккаунтов оказались фейковыми или иностранными. Продюсер группы обратился в полицию и написал заявление о хулиганстве.

Ранее на Украине российского оперного певца Василия Герелло обвинили в призывах к войне из-за поддержки СВО.

ЖЗЛ
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      Мария Рюрикова
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