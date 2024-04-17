На Украине российского оперного певца обвинили в призывах к войне

На Украине оперного певца из России Герелло заочно обвинили в призывах к войне

Офис генерального прокурора Украины заочно предъявил обвинение российскому оперному певцу Василию Герелло «в призывах к агрессивной войне» из-за поддержки специальной военной операции (СВО). Об этом сообщается в Telegram-канале органа государственной власти.

В сообщении не указали имени исполнителя, однако прикрепили к посту фото Герелло.

«Под процессуальным руководством Винницкой областной прокуратуры уведомлен об обвинении российский оперный певец — гражданин РФ, родившийся на Украине. Ему инкриминируются публичные призывы к изменению государственных границ и устройства Украины, объединенные с разжиганием национальной вражды, а также публичные призывы к агрессивной войне», — говорится в заявлении офиса генпрокурора.

Отмечается, что артист публично поддерживал СВО, а также принимал участие в концерте, посвященном присоединению Крыма к России.

Ранее стало известно, что Служба безопасности Украины сообщила певице Таисии Повалий об обвинении в призывах захватить Украину.