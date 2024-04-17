Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
14:33, 17 апреля 2024Культура

На Украине российского оперного певца обвинили в призывах к войне

На Украине оперного певца из России Герелло заочно обвинили в призывах к войне
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Офис генерального прокурора Украины заочно предъявил обвинение российскому оперному певцу Василию Герелло «в призывах к агрессивной войне» из-за поддержки специальной военной операции (СВО). Об этом сообщается в Telegram-канале органа государственной власти.

В сообщении не указали имени исполнителя, однако прикрепили к посту фото Герелло.

«Под процессуальным руководством Винницкой областной прокуратуры уведомлен об обвинении российский оперный певец — гражданин РФ, родившийся на Украине. Ему инкриминируются публичные призывы к изменению государственных границ и устройства Украины, объединенные с разжиганием национальной вражды, а также публичные призывы к агрессивной войне», — говорится в заявлении офиса генпрокурора.

Отмечается, что артист публично поддерживал СВО, а также принимал участие в концерте, посвященном присоединению Крыма к России.

Ранее стало известно, что Служба безопасности Украины сообщила певице Таисии Повалий об обвинении в призывах захватить Украину.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Астахова
      Обсудить
      Последние новости

      Российские миротворцы досрочно покидают Нагорный Карабах. Об этом договорились Путин и Алиев

      Раскрыты подробности про новую группировку России в зоне СВО

      В Санкт-Петербурге фура обрушила расположенные над дорогой ветхие трубы

      Средства ПВО пресекли атаку ВСУ на еще один российский регион

      Кулеба предрек крах украинской экономики

      Считавшиеся в Киеве вывезенными в Россию 160 украинских детей нашлись в Германии

      Twitch оштрафовали в России на миллион рублей

      Россиянка из мести заказала ограбление родителей и попалась

      В зону СВО направят три бункера

      Найдено «подлинное чудо инженерной мысли» эпохи императрицы Анны Иоанновны

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше