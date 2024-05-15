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07:15, 15 мая 2024Ценности

Известная певица в купальнике снялась в откровенных позах на яхте

Американская певица Хлоя Бейли в купальнике снялась в откровенных позах на яхте

Фото: @chloebailey

Известная американская певица, участница музыкального дуэта Chloe Хлоя Бейли снялась в откровенных позах на яхте. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Известно, что 25-летняя исполнительница вместе с друзьями отправилась отдыхать на остров Сент-Люсия. При этом ее запечатлели на борту судна в асимметричном слитном купальнике с одним рукавом.

В свою очередь, на одном из кадров звезда сидела, подогнув под себя ноги и разведя их в стороны. В то же время на другом фото знаменитость предстала спиной к камере, демонстрируя обнаженные ягодицы.

В апреле сестра Хлои Бейли — звезда фильма режиссера Роба Маршалла «Русалочка», актриса и участница музыкального дуэта Chloe x Halle Холли Бэйли снялась в купальнике через несколько месяцев после родов.

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      Карина Черных
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